Sölden – Bei einem Skiunfall am Rettenbachgletscher in Sölden kam am Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Niederländer ums Leben. Der Urlauber war mit fünf Familienmitgliedern von der Bergstation Schwarzschneidebahn abgefahren, als er etwa 200 Meter oberhalb des Restaurants Rettenbach bei einer Geländekuppe die Kontrolle verlor. Er fuhr gegen eine hölzerne Pistenrandmarkierung, stürzte und schlitterte weiter die Piste hinunter.

Anschließend wurde der 50-Jährige über eine Bodenmulde katapultiert und flog etwa 14 Meter weit gegen eine Schneekuppe, wo er bewusstlos liegen blieb. Bei dem Sturz verlor der Niederländer seinen Helm und seine Skier. Andere Wintersportler begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen – gemeinsam mit der Pistenrettung wurde dann die Reanimation gestartet. Aufgrund des starken Nebels war an einen Hubschraubereinsatz nicht zu denken. Nach Eintreffen des Notarztes verstarb der Mann nach einstündiger Reanimation auf der Piste. (TT.com)