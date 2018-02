Vancouver – Bei einem Verkehrsunfall im Westen Kanadas sind am Sonntagabend (Ortszeit) nach Angaben von Einsatzkräften mindestens 29 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. In die Karambolage seien je zwei Reisebusse, Sattelschlepper und Autos verwickelt gewesen, teilte der Notfalldienst der Provinz British Columbia mit.

136 Menschen seien unverletzt in ein Aufwärmzentrum gebracht worden. Die Unfallursache war zunächst unbekannt, Fotos von Twitter-Nutzern zeigten dichtes Schneetreiben. Der Coquihalla Highway rund 20 bis 30 Kilometer nördlich der Stadt Hope wurde gesperrt. In ersten Berichten des Senders CTV News in Vancouver war von rund 40 Verletzten die Rede gewesen. (APA/dpa)