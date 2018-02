Hopfgarten – Ein zweites Mal innerhalb von zwei Tagen brach in einem Ferienhaus in Hopfgarten im Brixental ein Feuer aus. Bereits am Samstagabend hatte die Hütte gebrannt, die Ursache ist noch unbekannt. Am Montag dürften nun Glutnester das Feuer neu entfacht haben. Die Flammen wurden auch diesmal rasch gelöscht, verletzt wurde niemand.

38 Feuerwehrmänner aus Wörgl und Niederau waren am Samstag gegen 18.15 Uhr mit sechs Fahrzeugen zu dem Brand in Hopfgarten ausrücken. Obwohl die Florianijünger das Feuer rasch löschen konnten, entstand an dem Haus schwerer Sachschaden. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. (TT.com)