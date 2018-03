Von Wolfgang Otter

Kufstein – Minus 16 Grad und noch tiefer. Die eisigen Temperaturen haben Tirol noch bis morgen fest im Griff. Trotzdem ist das Eislaufen auf Naturseen derzeit äußerst gefährlich. Zumindest was den Hechtsee und den Thiersee anbelangt, raten die Gemeinden dringend davon ab.

„Betreten der Eisfläche untersagt“ ist daher auf einem Schild am Kufsteiner „Haussee“ zu lesen. „Wir haben das Eis untersucht“, teilt Thomas Guglberger, Leiter des städtischen Bauhofs, mit. Dabei habe man zwar eine Eisdicke von 16 bis 17 Zentimetern festgestellt, „aber drei Zentimeter davon waren Schnee, zehn Zentimeter trübes Eis und nur drei Zentimeter Kerneis, das ganz klar war“, berichtet Guglberger. Bei Kerneis mit einer Dicke von unter zehn Zentimetern brauche er jedoch gar keinen Statiker zu beauftragen, der weitere Untersuchungen durchführt. Daher bleibt der See gesperrt, denn die Stadt Kufstein gibt den Hechtsee erst frei, wenn ein Fachmann die Fläche untersucht hat „und jene Stellen, die sicher sind, festgestellt hat“, erklärt Guglberger. Der Rest der Fläche wird abgesperrt.

Heuer ist für Fans des Eislaufens auf Seen ohnedies ein ganz schlechtes Jahr. Auch in Thiersee berichtet nämlich Bürgermeister Hannes Juffinger von schlechten Verhältnissen. Schnee, Regen und zu warmes Wetter machten hier das Eis tückisch. Wobei am Thiersee das Betreten der Eisflächen ohnedies auf eigene Gefahr geschehe. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung. An und für sich untersuchen und räumen die Stockschützen eine Fläche, „aber heuer sind sie nicht recht dazu gekommen“. Nachdem im Vorjahr, wie der Bürgermeister erklärt, eine Person auf dem See eingebrochen ist, hat jetzt die Gemeinde zusätzlich zu den Rettungsringen am Ufer auch an mehreren Stellen Leitern deponiert. Um diese Haftungsfragen geht es auch in Kramsach. Zwar wird beim Reintaler See mit einer Natureisfläche geworben, aber das Betreten der Eisfläche erfolgt auf eigene Gefahr. Auch der Schnee wird nicht geräumt.