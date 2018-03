Ehrwald, Bichlbach, Hochgurgl – In Ehrwald wurde am Mittwoch ein 68-jähriger Skifahrer schwer verletzt. Der Deutsche war gegen 16.30 Uhr im Skigebiet Wetterstein in Ehrwald auf der Piste beim Sonnenhanglift unterwegs. Auf der Hälfte der Abfahrt fuhr der Mann laut Polizei mit erhöhter Geschwindigkeit in einem Linksschwung über eine Kuppe. Dahinter stand eine 10-jährige Niederländerin. Der 68-Jährige dürfte das Mädchen zu spät bemerkt haben und konnte nicht mehr ausweichen. Der Skifahrer prallte mit voller Wucht mit dem Gesicht gegen den Helm des Mädchens und kam zu Sturz, teilte die Exekutive mit. Obwohl der Deutsche einen Helm trug, erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Murnau geflogen.

Im Skigebiet Bichlbach befuhr ein Niederländer (17) die rote Talabfahrt. Beim Übergang vom Steilstück in den Ziehweg kam der junge Mann ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Auf der harten Piste rutschte er in Richtung Pistenrand, in weiterer Folge über diesen hinaus und stürzte dann rund 20 Meter über einen mittelsteilen Hang, wo er bewusstlos liegen blieb. Obwohl der Wintersportler einen Helm getragen hatte, erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Mittwochmittag kam es im Skigebiet Hochgurgl auf Höhe der Liftstationen Top-Express und Wurmkogl I zu einer Kollision zwischen einem 24-jährigen Deutschen und einer 61-jährigen Frau. Während der junge Mann unverletzt blieb, wurde die Deutsche schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange. (TT.com)