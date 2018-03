Tannheim – Ein deutsches Ehepaar unternahm am Mittwoch eine Wanderung zum Vilsalpsee und ging auf einem in den Schnee getretenen Wanderweg vom See in Richtung Tannheim. Bei der Einmündung des Wanderwegs auf die asphaltierte Gemeindestraße rutschte der 77-jährige Mann trotz gutem Schuhwerk auf dem angetreten abschüssigen und glatten Schneewall aus und stürzte auf die Gemeindestraße. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen werden. Seine 72-jährige Ehefrau blieb unverletzt. (TT.com)