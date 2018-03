Strass im Zillertal – Am Donnerstag stürzte gegen Mittag ein Baggerfahrer mit seinem Fahrzeug in Strass im Zillertal ab. Gegen 11.45 Uhr fuhr der 51-Jährige mit dem Bagger von einer Gemeindestraße am Bruckerberg auf einen Feldweg. Dabei geriet die Maschine auf einer Eisplatte ins Rutschen, kam über den Feldweg hinaus und stürzte etwa 30 Meter über einen Steilhang ab. Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und per Helikopter ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden. (TT.com)