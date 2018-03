Kirchberg in Tirol – Am Mittwoch gegen 13 Uhr war ein 48-jähriger Ire im Skigebiet von Kirchberg in Tirol unterwegs. Im Bereich des „Teufelsteins“ wurde er von einem unbekannten Skifahrer von hinten umgefahren. Der Ire stürzte und blieb schwer verletzt auf der Piste liegen. Der Unfallverursacher aber fuhr einfach weiter. Der Schwerverletzte wurde von der Pistenrettung erstversorgt, per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen und notoperiert – er zog sich einen Oberschenkelbruch zu. (TT.com)

Auch Wiener brach sich bei Sturz Oberschenkel

Am Donnerstag endete eine Skitour auf die „Öwelenke“ in Innervillgraten für einen 76-jährigen Wiener ebenfalls mit einem Oberschenkelbruch. Der Mann und seine vier Begleiter standen gegen 16 Uhr kurz vor ihrem Ziel, als der 76-Jährige einen Geländeabsatz übersah und etwa 1,8 Meter bergab stürzte. Dabei brach er sich seinen linken Oberschenkel, er wurde per Helikopert ins Krankenhaus Linz geflogen. (TT.com)