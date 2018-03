Kartitsch – Am Donnerstag musste ein 49-jähriger Schneeschuhwanderer in Kartitsch per Tau von einem Helikopter geborgen werden. Der Deutsche geriet bei seinem Aufsteig auf den Golzentipp in derart unwegsames Gelände, dass er sich nicht mehr weiter wagte. Er verständigte gegen 15 Uhr per Handy seinen Unterkunftgeber, welcher die Rettungskräfte alarmierte. Der Mann konnte von der Besatzung eines Polizeihubschraubers unverletzt geborgen werden. (TT.com)