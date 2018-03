Innsbruck – Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es am Donnerstagabend auf der sogenannten Bogenmeile in Innsbruck gekommen. Bei Rotlicht bog ein Lenker (73) gegen 19.20 Uhr von der Ing.-Etzel-Straße in die Erzherzog-Eugen-Straße ein. Dabei übersah der Tiroler den vorschriftsmäßig fahrenden Wagen eines 49-Jährigen.

Nach der Kollision stieß der 73-Jährige mit seinem Auto in den Gastgarten eines Lokals und schob zwei parkende Autos zusammen. Der 49 Jahre alte Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (TT.com)