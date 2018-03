Innsbruck – Zu einem Kaminbrand musste am Donnerstagabend die Berufsfeuerwehr Innsbruck ausrücken. Ort des Geschehens war ein Wohnhaus in der Höttinger Au. Dort hatte ein 40-Jähriger wegen der eisigen Temperaturen den Kachelofen eingeheizt. Ungeplanterweise entwickelte sich daraus ein Kaminbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber so rasch unter Kontrolle bringen, dass kein Schaden entstand. Zusätzlich war ein Kaminkehrer im Einsatz. (TT.com)