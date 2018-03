Wörgl – Am Freitag kam es auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in Wörgl zu einem Schwelbrand. Die Bewohner hatten Asche in einem Metallbehälter entsorgt, indem daraufhin ein kleines Feuer ausbrach. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, es wurden keine Personen verletzt. (TT.com)