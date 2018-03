Jenbach – Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag auf der Unterinntalstraße bei Jenbach. Ein 22-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw gegen 12.45 Uhr in Richtung Stans unterwegs. In einer Engstelle kam ihm ein 24-jähriger Österreicher mit einem Traktor entgegen. Die beiden Lenker konnten nicht mehr ausweichen – es kam zur Frontalkollision. Der Pkw wurde dabei zwischen Traktor und Felswand eingeklemmt, der 22-jährige Lenker musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen per Helikopter in die Klinik in Innsbruck gebracht. Der Traktorlenker blieb unverletzt. (TT.com)