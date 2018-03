Söll, Ischgl – Für zwei Skifahrer in Söll bzw. Ischgl endete der Ausflug auf die Piste am Freitag mit schweren Verletzungen.

In Söll kollidierten gegen 9.20 Uhr in der Skiwelt Wilder Kaiser eine 55-jährige Niederländerin und ein 74-jähriger Deutscher. Letzterer zog sich bei dem Vorfall schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Hubschrauber zuerst ins Krankenhaus Kufstein gebracht und dann in die Klinik in Innsbruck überstellt.

Gegen Mittag krachte es dann in Ischgl. Ein 29-jähriger, schwer alkoholisierter deutscher Snowboarder stieß im Schigebiet Silvretta Arena gegen eine vor ihm fahrende Schweizer Skifahrerin. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen am Knie zu und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. (TT.com)