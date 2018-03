Mittelberg – Ein Fünfjähriger ist am Freitag in Mittelberg (Kleinwalsertal) unter dem Sitz eines umgekippten Skidoos eingeklemmt worden. Das Kind stürzte beim Liften mit einem Schlepplift, ein Angestellter befürchtete eine Verletzung und fuhr mit dem Skidoo zu dem Buben. Er blieb oberhalb des Kindes stehen, das 450 Kilo schwere Gefährt rutschte aber ab und kippte um. Der Bub kam ohne schwere Verletzung davon.

Der Liftangestellte und zwei Zeugen des Unfalls hoben das Skidoo an, um den Fünfjährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Kind wurde zunächst an Ort und Stelle ärztlich betreut und in weiterer Folge zur Beobachtung ins Kinderkrankenhaus nach Kempten (Bayern) gebracht. Dieses durfte der Fünfjähriger nach kurzer Zeit wieder verlassen, informierte die Polizei.

Dass der Liftangestellte überhaupt zu dem Buben fuhr, beruhte auf einem Missverständnis. Die Skilehrerin, die die Gruppe des Buben betreute, hatte seinen Sturz bemerkt und ihm zugerufen, liegen zu bleiben und auf sie zu warten. Der Liftangestellte interpretierte das Liegenbleiben des Buben aber als Verletzung. (APA)