Innsbruck – Als letzter seiner Schulklasse wollte ein Neunjähriger vergangenen Dienstag gegen 13.30 Uhr den Schutzweg über die König-Laurin-Straße queren.

Zu diesem Zeitpunkt war ein unbekannter Mofa-Lenker auf der Straße in stadtauswärts unterwegs. Er hielt zunächst vor dem Schutzweg an, dürfte dann aber zu früh losgefahren sein. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Buben. Der Mofa-Fahrer fuhr ohne anzuhalten einfach davon. Der Schüler verspürte unterdessen Schmerzen am linken Fuß und wurde später von seinem Vater in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 059133/7591-100 zu melden. (TT.com)