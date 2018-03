Erpfendorf – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Loferer Straße wurden am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Erpfendorf drei Personen verletzt. Eine 68-jährige Wienerin hatte gegen 15.30 Uhr in Fahrtrichtung St. Johann die Kontrolle über ihr Auto verloren und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie gegen das Fahrzeug eines 63-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Kufstein, der mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz in Richtung Waidring gefahren war.

Bei der Kollision wurden alle drei Beteiligten unbestimmten Grades verletzt. Nach der Versorgung durch einen Notarzt am Unfallort wurden die Verletzten ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert und stationär aufgenommen.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Loferer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten teilweise total gesperrt und konnte erst um 16.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (TT.com)