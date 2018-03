Finkenberg – Sieben lange Stunden musste ein 26-Jähriger aus Deutschland in der Nacht auf Sonntag im Freien verbringen. Der Urlauber hatte sich in Finkenberg mit seinen Skiern verfahren, als er auf dem Weg von einem Gasthaus zu seiner Ferienunterkunft war. Um 6 Uhr in der Früh konnten ihn Bergretter finden – unverletzt und kaum unterkühlt.

Gegen 23 Uhr am späten Samstagabend machte sich eine Gruppe deutscher Urlauber auf den Heimweg. Sie waren in einem Gasthaus neben einer Skipiste in Finkenberg eingekehrt, wollten den Tag gemütlich ausklingen lassen. Sie schnallten sich die Skier an und fuhren zu einer Ferienhütte ab, wo sie während ihres Aufenthaltes untergebracht waren.

Ein 26-Jähriger verlor die Gruppe schließlich aus den Augen und verfuhr sich. Erst rund fünf Stunden später, gegen 4 Uhr morgens, setzten seine Freunde einen Notruf ab, weil der junge Mann nicht mehr zur Hütte zurückgekehrt war. Der Vermisste selbst konnte, wie sich später herausstellte, nicht Alarm schlagen, weil der Akku seines Handys leer war.

„Der Einsatz gestaltete sich kompliziert“, sagt Andreas Eder, Obmann der Bergrettung Mayrhofen, der sich mit elf anderen Bergrettern auf die Suche nach dem 26-Jährigen machte. „Die erste Herausforderung war, auf den Berg hinaufzukommen. Die Lifte fahren um diese Uhrzeit ja nicht mehr, also musste ich erst einmal Skidoos organisieren, um zum Einsatzort zu gelangen.“

Dort angelangt, wurde es jedoch nicht einfacher. „Es galt, ein riesiges Gebiet entlang einer Forststraße abzusuchen, welche von 1600 Höhenmetern runter auf 800 führt“, erklärt Eder. Man habe sich in mehrere kleine Gruppen aufgeteilt und den jungen Mann schließlich gegen 6 Uhr finden können – nur rund einen Kilometer von der Ferienunterkunft und seinen Freunden entfernt.

Eder: „Wie sich herausstellte, war der Deutsche über freies Gelände – im Sommer ist dort eine Almwiese – abgefahren und hat sich nicht mehr zurechtfinden können. Zum Glück hat er irgendwann gemerkt, dass das der falsche Weg ist, denn wenig weiter unten gibt es in dem Gebiet tiefe Schluchten. Zum Glück ist er auch immer in Bewegung geblieben, sonst wäre er vielleicht erfroren.“ Der Deutsche hat die Nacht unversehrt überstanden. Er wurde vom Hüttenwirt zur Unterkunft gebracht. (bfk)