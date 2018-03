Achenkirch – Beim Tauchen im Achensee wurde am Sonntag eine 31-jährige Tirolerin verletzt. Die Frau war mit zwei Bekannten in einer Tiefe von 25 Metern unterwegs gewesen, als sie mit dem Aufstieg begann. Bei einer Tiefe von 23 Metern kam es beim Luftablassen aus unbekannter Ursache zu Komplikationen. Per Notaufstieg gelangte die Tirolerin zurück an die Wasseroberfläche – dabei wurde die Frau verletzt, war jedoch ansprechbar.

Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau in Bayern geflogen. Die beiden Begleiter der Tirolerin blieben unverletzt. Im Einsatz standen das Team des Notarzthubschraubers, zwei Sanitäter und die Polizei Jenbach. (TT.com)