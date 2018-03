Ischgl – Eine Fritteuse löste am Montagnachmittag in einem Restaurant in Ischgl einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das Gerät hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Mitarbeiter des Lokals versuchten vergeblich, die Flammen mit Löschdecken und Feuerlöschern einzudämmen – schließlich rückte die Freiwillige Feuerwehr Ischgl mit 48 Einsatzkräften an. Die acht Lokalgäste wurden aus dem Haus gebracht.

Als die Florianijünger eintrafen, drang bereits Rauch durch die Fenster im Erdgeschoss nach außen – daraufhin wurden die Stockwerke über dem Restaurant von der Polizei evakuiert. Der Feuerwehr gelang es schließlich, dem Brand mit einem sogenannten CO2-Löschgerät den Gar auszumachen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. (TT.com)