Bichlbach – Ein Missverständnis führte am Montagnachmittag in Bichlbach im Bezirk Reutte zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pole hielt gegen 18 Uhr mit seinem Klein-Lkw an der Kreuzung Bichlbach Nord/Fernpassstraße an. Ein 58-jähriger Österreicher war mit seinem Auto auf der Fernpassstraße in Richtung Leermoos unterwegs. Da der Pkw-Lenker langsamer wurde, war der Pole der Meinung, ihm sei der Vorrang überlassen worden – er fuhr also mit seinem Klein-Lkw in die Kreuzung ein und bog in Richtung Reutte ab.

Dabei prallten beide Fahrzeuge seitlich aneinander. Der Autofahrer wurde unbestimmten Grades an der Hand verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)