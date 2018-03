Gerlos – Einen schweren Unfall mit Fahrerflucht verursachte ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch auf der Gerlosbundesstraße im Zillertal. Der 21-jährige Einheimische war gegen 2.30 Uhr in östliche Richtung unterwegs und übersah dabei einen 22-jährigen Fußgänger, der am Straßenrand zu Fuß unterwegs war.

Der Autofahrer erfasste den Fußgänger und stieß ihn mit dem Pkw zu Boden. Nach dem Unfall hielt der junge Lenker kurz an, verließ dann aber die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei konnte den Mann allerdings rasch ausforschen – ein Alkotest verlief positiv. Der 21-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt. Der Fußgänger wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)