St. Anton am Arlberg – Am Donnerstag kam es im Skigebiet von St. Anton zu einem tragischen Unfall. Eine dreiköpfige Snowboardgruppe aus Großbritannien war im Bereich des Vallugalifts talwärts unterwegs. Obwohl vier Schilder auf eine Sperre hinwiesen fuhr die Gruppe auf den „Schindlerkar Steilhang“ auf. Im tiefen Pulverschnee kam einer von ihnen – ein 48-jähriger Brite – zu Sturz und fiel kopfüber in ein zugeschneites „Schneemaul“. Dort blieb er bis zu den Knien im Schnee stecken.

Seine beiden Kameraden eilten zu hilfen und versuchten, den Kopf des Mannes freizubekommen. Erst mit Hilfe nachkommender Skifahrer konnten sie den Snowboarder aus dem Schneeloch ziehen. Nachfolgende Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, der Notarzt konnte nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen. (TT.com)