Zu einem schwerer Arbeitsunfall kam es am Freitagabend in Angerberg. Ein Mann, laut Polizeiangaben Jahrgang 1973, schnitt sich bei Arbeiten rund um eine Eishöhle nach ersten Informationen mit einer Kettensäge in den Oberschenkel. Der Verletzte wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen. (TT)