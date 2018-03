Angerberg – Ein schwerwiegender Zwischenfall spielte sich am Freitag gegen 19 Uhr in der Eis- und Tropfsteinhöhle bei der Hundalm in Angerberg ab. Dort war ein 44-jähriger Mann mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, als er plötzlich mit seiner Motorsäge abrutschte und sich in den hinteren Bereich seines Oberschenkels schnitt. Doppeltes Pech: Der 44-Jährige trug eine Schnittschutzhose – diese schützt allerdings nur im vorderen Bereich.

Der Verletzte musste von seinen Höhlenkameraden geborgen und von der Bergrettung Wörgl-Niederau versorgt werden. Anschließend brachte ihn der Polizeihubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein. (TT.com)