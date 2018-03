Innsbruck – Am Freitag kurz nach 21 Uhr musste die Feuerwehr zum Brand einer Grünfläche in der Planötzenhofstraße in Hötting ausrücken. Ein Unbekannter hatte einen Feuerwerkskörper abgefeuert, wodurch das Feuer entstanden ist. Obwohl die Feuerwehr Hötting die Flammen rasch löschen konnte, wurde eine 200 Quadratmeter große Grünfläche zerstört.

Umliegende Gebäude waren durch das Ereignis nicht betroffen und es wurde auch niemand verletzt. Die Erhebungen zum Verursacher des Brandes, verliefen bisher ohne Ergebnis, zweckdienliche Hinweise sind an die Polizei Hötting unter Tel. 059133/7582 erbeten. (TT.com)