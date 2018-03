Waidhofen a.d. Ybbs – Ein 62-jähriger Mann ist am Freitag im niederösterreichischen Windhag (Waidhofen/Ybbs) bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde er beim Fällen eines Baumes von dem umfallenden Baum getroffen und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (APA)