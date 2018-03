Karres – Bei einem schweren Unfall wurde in der Nacht auf Samstag ein 28-jähriger Tiroler in Karres schwer verletzt. Laut einem Busfahrer, den der Lenker zuvor überholt hatte, war der Einheimische viel zu schnell unterwegs.

In einer Linkskurve kam es dann zu dem fatalen Unglück: Das Auto geriet über den Fahrbahnrand, prallte gegen eine Leitplanke und wurde in Folge durch die Luft geschleudert. Laut einem Polizisten der Dienststelle Imst überschlug es sich dabei mehrfach und kam erst nach rund 100 Metern zum Stillstand.

Der zuvor überholte Busfahrer kam kurze Zeit später an die Unfallstelle und setzte umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer laut Polizei bewusstlos, laut Notarzt konnte er aber stabilisiert werden. Feuerwehrleute bargen ihn aus dem Unfallwrack. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann in die Klinik Innsbruck gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)