Amlach – Eine 77-Jährige wird derzeit in Osttirol gesucht. Die Frau hatte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr das Seniorenwohnheim in Amlach verlassen und war seitdem nicht mehr auffindbar. Bei einer Suchaktion konnte das Fahrrad der Vermissten am Bahnhof in Lienz gefunden werden.

Laut Polizei ist es möglich, dass die Frau von dort aus in einen Zug gestiegen ist – möglicherweise in Fahrtrichtung Kärnten oder Südtirol. Die 77-Jährige hat kein Handy bei sich. Nach Aussage ihres Sohnes ist sie orientiert und nur leicht dement. Sie dürfte aber weder Geld noch Bankomatkarte dabei haben.

Personenbeschreibung: Bei der Vermissten handelt es sich um eine 1,65 Meter große Frau mit grauem kurzen Haar und einer sehr gepflegten Erscheinung. Sie trägt eine Brille mit einem braunen Rahmen. Vermutlich war sie mit Jeans und gefütterten schwarzen halbhohen Winterstiefeln und einer dunklen Winterjacke, die bis übers Knie reicht, bekleidet. Die von der Polizei zur Verfügung gestellten Bilder sind bereits drei oder vier Jahre alt. Hinweise sind an die Polizei in Lienz unter Tel. 059133/7230 erbeten. (TT.com)