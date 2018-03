Kühtai – Auf einem Parkplatz in Kühtai hat ein Autofahrer am Samstagvormittag einen Fußgänger übersehen und umgefahren. Der Lenker des Wagens, ein 51-jähriger Tiroler, fuhr vor dem Wiesberghaus etwa drei bis vier Meter rückwärts. Dabei erfasste er einen 68-Jährigen. Der Mann stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus nach Hall gebracht werden musste. (TT.com)