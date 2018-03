Mitterndorf — Vor den Augen seines Enkels (5) ist Samstagfrüh ein Tiroler (68) in Mitterndorf schwer gestürzt — und wenig später im Krankenhaus verstorben.

Der 68-Jährige war gegen 9 Uhr im Garten mit Schnittarbeiten an einem Baum beschäftigt gewesen. Die etwa 1,65 Meter hohe Aluminiumleiter, auf der er stand, war an einem Weidenstrauch angelehnt. Plötzlich verlor der Unterländer den Halt und stürzte etwa drei Meter tief auf einen betonierten Kellerabgang. Dieser befand sich direkt hinter dem Strauch.

Der fünfjährige Enkel lief sofort zu seiner Oma. Diese fand ihren Ehemann schwer verletzt am Boden liegend, aber noch atmend vor. Die alarmierte Rettung brachte den 68-Jährigen in das Krankenhaus nach Kufstein. Dort erlag der Mann am Nachmittag seinen Verletzungen.

Leiter auf Tisch gestellt: Tiroler stürzte drei Meter von Dach

Auch im Bezirk Landeck verunglückte am Samstag ein Mann bei Gartenarbeiten. Der 59-Jährige wollte am Samstag gegen 11.20 Uhr das Dach seines Schuppens von Ästen und Laub befreien. Dafür stellte er eine Leiter auf den Tisch.

Als er dann versuchte, von der Leiter auf das Dach zu steigen, geschah das Unglück. Der Tisch kippte um, folglich stürzte der Mann rund drei Meter zu Boden. Ein Notarzt wurde eingeflogen, die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik. (TT.com)