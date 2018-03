Vils – Die Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Küchenbrand in Vils gerufen. Eine 15-Jährige ging laut Polizei nach dem Kochen ins Wohnzimmer, ohne die Herdplatte auszuschalten. Durch die Hitzeentwicklung dürften sich Fettablagerungen in der Dunstabzugshaube entzündet haben. Der Brand beschränkte sich auf den Bereich der Küchenzeile.

Eine Frau bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Als die Eltern von einem Einkauf nach Hause kamen, konnten sie den Brand selbst mit einem Pulverlöscher löschen. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss das Haus mit einem Gebläse.

Die Eltern sowie der 11-jährige Sohn wurden mit der Rettung, die Tochter mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Die Kinder wurden laut Polizei stationär aufgenommen. (TT.com)