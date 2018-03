Von Thomas Hörmann

Innsbruck — „Meine Mutter leidet noch immer sehr an den Folgen der Attacke", sagt die Tochter jener 69-jährigen Pradlerin, die Ende Februar von einem Hund attackiert und schwer verletzt wurde. „Mama kann nicht auftreten, nicht aufstehen, psychisch ist das eine große Belastung für sie."



Wie bereits berichtet, war die Wirtin mit ihren drei Yorkshire-Terriern in einem Hinterhof in der Gumppstraße unterwegs, als ein nicht angeleinter Pitbull auf sie zulief. Der Hund hatte es vermutlich auf die deutlich kleineren Artgenossen abgesehen. „Kein Einzelfall", sagt die Tochter der Frau: „Der Pitbull ist in der Gegend bekannt dafür." Um ihre Yorkshire-Terrier zu schützen, hob die 69-Jährige die Tiere auf. Mit bösen Folgen — der Pitbull sprang die Frau an, riss sie um und biss ihr in den Unterarm. Die Freundin des Besitzers befreite das Opfer schließlich.

Auf allen Vieren kroch die schwer verletzte Wirtin in ihr etwa 50 Meter entferntes Gasthaus. Dort leisteten Ehemann und Tochter erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Neben der schweren Bissverletzung am Arm hatte die Frau beim Sturz einen Bruch des Schienbeinkopfes erlitten. Nach zwei Operationen, die insgesamt sechs Stunden dauerten, erholt sich die Pradlerin jetzt im Krankenhaus von Hochzirl. Vor allem der Beinbruch macht der Familie Sorgen — „nach Aussage der Ärzte ist die Therapie langwierig, wir müssen mit einem Jahr rechnen", erzählt die Tochter.



Unklar ist für die Familie auch, was mit dem Pitbull geschehen wird: „Das Tier hat in der Gegend schon mehrmals kleine Hunde angefallen, einer musste mehrfach operiert werden", sagt die Tochter: „Wir haben jedenfalls einen Anwalt eingeschaltet."



Tierschutz-Ombudsmann Martin Janovsky von der Landesveterinärabteilung kann die Frage nach dem weiteren Schicksal des Tieres zumindest in der Theorie beantworten: „Ein Hund, der eine Person oder ein anderes Tier verletzt hat, muss von einem Amtstierarzt der jeweiligen Gemeinde oder des Bezirkes begutachtet werden. Es geht dabei vor allem darum, Auffälligkeiten zu beurteilen." Keine einfache Sache, meint Janovsky: „Beurteilt wird, wie sich der Vorfall abgespielt hat, ob der Hund in der Defensive war oder offensiv angegriffen hat." Und auch, ob das Tier ein „Wiederholungstäter" ist. Ein kleiner provozierter Hund, der einen Erwachsenen zwickt, sei etwas anderes, als ein großer Hund, der ein Kind in den Kopf beißt.

„Im Einzelfall spielt es natürlich eine Rolle, wie schwer wiegend die Folgen eines Hundeangriffs sind", so Janovsky weiter. Aber auch das Zusammenspiel zwischen Tier und Besitzer sei bei der Beurteilung ein wesentlicher Faktor. Der Schlüsselbegriff ist dabei die Zuverlässigkeit des Herrchens oder Frauchens. „Als nicht zuverlässig gelten Probleme mit Alkohol und Suchtmitteln, Gewaltdelikte, Zuhälterei, Verurteilungen wegen strafrechtlicher Tatbestände oder auch Verstöße gegen den Tierschutz", zählt Janovsky auf.



Wenn jetzt der Amtstierarzt Hund, Besitzer oder auch beide als auffällig beurteilt, gibt es mehrere Sanktionsmöglichkeiten. Und die reichen vom „Leinenzwang über die Maulkorbpflicht bis zum Einschläfern des Tieres", sagt der Ombudsmann: „Bei Gefahr in Verzug kann ein Hund auch sofort eingeschläfert werden." Eine weitere Maßnahme kann sein, dem Besitzer das Halten von Hunden generell zu verbieten. Vor allem dann, wenn sich das Herrchen nicht an die bereits angeordneten Auflagen hält.