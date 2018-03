Elbigenalp – Ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland ist am Sonntag bei einem Rodelunfall in Elbigenalp verletzt worden. Die Familie des Kindes fuhr am Nachmittag von der Bernhardeck Hütte talwärts. Das Mädchen saß dabei auf der Rodel seines Vaters. Kurz unterhalb der Hütte stellte der Vater eigenen Angaben zufolge die Rodel quer zur Rodelbahn ab und ließ das Kind alleine auf der Rodel sitzen.

Daraufhin machte sich die Rodel unbemerkt selbstständig und fuhr mit dem Mädchen alleine weiter. Als die Rodel an einer Böschung zum Stillstand kam, stürzte das Kind in einen Graben. Weil der Vater wegen des steilen Geländes seine Tochter vorerst nicht sehen konnte, alarmierte er die Rettungskräfte und stieg anschließend zu dem Mädchen ab.

Laut erster Diagnose erlitt die Vierjährige leichte Abschürfungen im Gesicht, zudem verspürte es Schmerzen am linken Fuß. Vater und Tochter wurden von der Besatzung des Rettungshubschraubers per Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. (TT.com)