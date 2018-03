Kirchbichl – Ein Verkehrsunfall in Kirchbichl fand am Montagvormittag ein tragisches Ende. Ein 86-jähriger Autofahrer bog gegen 11 Uhr von einer Gemeindestraße nach links in die Angerbergstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Angerbergstraße in Richtung Wörgl fahrenden Pkw, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in die angrenzende Wiese geschleudert. Sowohl der 86-Jährige als auch die 74-jährige Beifahrerin mussten mittels Bergeschere geborgen werden.

Beide wurden beim Unfall laut Polizei schwerst verletzt, der 21-jährige Lenker unbestimmten Grades. Alle drei wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Dort erlag der 86-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Angerbergstraße war bis 12.40 Uhr gesperrt. (TT.com)