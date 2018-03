Villach – Ein Großbrand tobte bis Dienstagvormittag in einem Firmengebäude in Villach. Hunderte Feuerwehrleute standen im Einsatz – es wurde sogar Bezirksalarm ausgelöst. Der Brand breitete sich laut Polizei aufgrund einer „Durchzündung“ auf das komplette Dach des Gebäudes aus. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten.

Der Brand ist in der Nacht gegen 3.40 Uhr ausgebrochen. Das Firmengebäude in der St. Magdalener Straße fing laut Landespolizeidirektion Kärnten zuerst nur bei einem Kamin an zu rauchen. Nach der Durchzündung verbreiteten sich die Flammen dann aber rasant. Personen kamen nicht zu Schaden. Laut Medienberichten war die Lage aber brenzlig: In der Firma, die insgesamt rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Die Arbeiter konnten sich offenbar in letzter Sekunde vor den Flammen retten und Hilfe alarmieren.

Warnzentrale warnte vor Rauch

Hunderte Feuerwehrleute standen im Einsatz. Laut ORF Kärnten waren insgesamt 21 Feuerwehren aus Villach und Villach-Land zur Brandbekämpfung hinzugerufen worden. Die Kleine Zeitung Online berichtete, dass aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Warnung der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) an die Bevölkerung ausgegeben wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung galt nicht nur für den Großraum Villach sondern betraf alle alle Orte ostwärts bis ins 20 Kilometer entfernte Velden.

Bei der betroffenen Firma handelt es sich um die „3M“ in Villach-Seebach – eine Schleifmittelfabrik. Laut einer Aussendung des betroffenen Unternehmens werden in dem Werk Schleifmaterialien gefertigt. Man geht davon aus, dass das Feuer in einem so genannten „Ofenhaus“ ausgebrochen ist. Ein Drittel der Werksfläche dürfte nach ersten Schätzungen durch das Feuer zerstört worden sein. Bei dem Brand könnten möglicherweise schädliche Emissionen entstanden sein, entsprechende Messungen wurden durchgeführt.

Vonseiten der Stadt Villach wiederum hieß es in einer Aussendung, dass laut Bezirkshauptmannschaft keine giftigen Stoffe auf dem Gelände befinden sollen.

Ein Feuerwehrmann soll sich verletzt haben. Die Florianis arbeiteten unter schwerem Atemschutz. Kurz nach 8 Uhr Früh berichtete Einsatzleiter Erich Wagner, dass die Feuerwehren den Hauptbrand unter Kontrolle hätten. Es gäbe aber noch kleinere Brandherde. Das Bürogebäude konnte gehalten werden, Brandaus gab es bislang noch nicht. (APA/TT.com)