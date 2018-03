Addis Abeba – Bei einem Busunglück in Äthiopien sind einem Bericht zufolge mindestens 38 Menschen getötet worden. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von einer Straße nördlich der Hauptstadt Addis Abeba ab und fuhr in einen Graben, wie der staatliche Sender Fana am Dienstag berichtete. Weitere zehn Menschen wurden demnach verletzt. Die meisten Opfer des Unfalls vom Montag in der Region Süd-Wollo seien Studenten gewesen.

In Äthiopien sterben mehr Menschen bei Verkehrsunfällen als in den meisten anderen Ländern der Welt. Grund dafür sind vor allem die schlechten Straßen und Fahrzeuge. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge starben in Äthiopien 2013 fast 24 000 Menschen bei Verkehrsunfällen, in Deutschland waren es dagegen 3540. (dpa)