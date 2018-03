Thierbach – Am Mittwochnachmittag endete der Tirol-Urlaub einer 13-jährigen Deutschen in der Wildschönau mit einem Rettungsflug ins Krankenhaus. Das Mädchen unterhielt sich in seiner Unterkunft in Thierbach gerade mit einer Freundin, als sie eine offen stehende Luke zu einer Feuertreppe übersah. Die Deutsche stürzte auf den darunter liegenden Balkon und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie per Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Wie sich später herausstellte, waren die beiden Mädchen Teil einer Schulklasse. Am Nachmittag waren mehrere Schüler über die Feuertreppe in den oberen Stock gestiegen. Dabei dürften sie vergessen haben, die Luke wieder zu schließen. (TT.com)