Key West – Bei dem Absturz eines US-Kampfjets vor Key West in Florida sind beide Piloten ums Leben gekommen. Das bestätigte die US-Navy via Twitter. Die Maschine sei am Mittwoch beim Landesanflug ins Meer gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Trainingsflug rund zwei Kilometer entfernt von einer Navy-Basis auf Key West. Die Ursache für den Absturz sei noch nicht ermittelt. (APA/dpa)