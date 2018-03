Inzing – Gegen 24 Uhr schlugen die Sirenen in der Nacht auf Donnerstag in Inzing, Zirl und Polling Alarm: Auf einem Firmengelände in Inzing war es in einer „Biobeet“-Halle zu einem Brand gekommen: Sofort rückten die angeforderten Feuerwehren aus, insgesamt waren 89 Mann im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf anliegende Hallen vermeiden. Verletzt wurde niemand.

In der Halle waren laut Angaben des Brandschutzbeauftragten nur ungefährliche Stoffe zwischengelagert. Um Schäden zu verhindern, wurde eine Stromleitung abgeschaltet und erst um 3:15 Uhr wieder in Betrieb genommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (TT.com)