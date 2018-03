Corvara – Ein Wintersportler ist am Mittwoch bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum in Corvara in Südtirol tödlich verunglückt. Dies berichteten Südtiroler Medien. Zu dem Lawinenabgang soll es bereits Mittwochnachmittag gekommen sein. Der Leichnam des Mannes wurde schließlich im Zuge einer Suchaktion gegen Mitternacht von Rettungskräften unter den Schneemassen entdeckt.

Bei dem Verunglückten soll es sich laut den Berichten um einen 20-jährigen Freerider handeln, der mit einer Gruppe unterwegs war. Die genaue Identität war vorerst nicht bekannt. Der Wintersportler war bei der Abfahrt von der Lawine erfasst worden.

Einem Bericht von Südtirol Online zufolge war der junge Mann am Mittwoch bis 16 Uhr nicht zur Talstation zurückgekehrt, weshalb die Bergrettung eine Suchaktion startete. Die Helfer wurden mit einer Pistenraupe zur Bergstation gebracht und suchten systematisch die Freerider-Pisten ab.

Nach einiger Zeit entdeckten die Retter einen Lawinenkegel, in den Skispuren führten. Weil das Lawinensuchgerät nicht anschlug, sondierten die Bergretter daraufhin den ganzen Kegel und stießen gegen Mitternacht auf einen leblosen Körper. Der Vermisste hatte kein Lawinenverschüttetensuchgerät bei sich. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com/APA)