Rom, Venedig – Ein Bub aus Schottland, der sich mit seinen Eltern in Venedig auf Urlaub befand, ist in einen Kanal gestürzt und von einer Frau gerettet. Sie sprang ins Wasser und holte das siebenjährige Kind an Land. Beide sind wohlauf, wie die lokale Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtete.

Die 49-jährige Venezianerin hatte ihren Hund spazieren geführt, als sie verzweifelte Hilferufe hörte. Der Bub war an einer glitschigen Stelle ausgerutscht und in den Kanal gefallen. Die Frau zog ihren Mantel aus und kam ihm zu Hilfe. (APA)