Neapel – Die Mauer einer bekannten Kirche in Neapel ist bei Renovierungsarbeiten eingestürzt. Zwei Arbeiter kamen verletzt ins Krankenhaus, einer von ihnen in kritischem Zustand, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei meldete. Drei weitere Arbeiter seien wohlauf.

Die Feuerwehr hatte in ersten Meldungen von drei Verletzten und einem Verschütteten gesprochen, der bald darauf lebend aus den Trümmern geborgen wurde. Die Außenmauer am Kreuzgang des früheren Klosters der Kirche San Paolo Maggiore hatte bei den Arbeiten nachgegeben. Die frühbarocke Kirche liegt mitten in der Altstadt der süditalienischen Metropole und wurde Ende des 16. Jahrhunderts errichtet.

Laut Feuerwehr wurde auch ein Gerüst niedergerissen. Die genaue Unfallursache war noch nicht bekannt. Ein Vermessungstechniker der Stadtverwaltung sagte laut Ansa, dass möglicherweise der Regen schuld sei oder auch bereits weit vorangeschrittene Risse in der Mauer, der nicht gut genug abgestützt worden seien.