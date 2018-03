Von Nikolaus Paumgartten

Münster – Was den 14-Jährigen am Donnerstagabend dazu bewogen hat, in Münster auf einen Strommast zu klettern, ist auch am Tag nach dem tragischen Unfall unklar. Fest steht, dass der Jugendliche das waghalsige Unternehmen mit seinem Leben bezahlen musste. Wie berichtet, dürfte er den Isolatoren zu nahe gekommen sein und in der Folge den tödlichen Stromschlag erlitten haben. Der 14-Jährige war Mitglied einer 115-köpfigen Schülergruppe aus Deutschland, die sich auf Urlaub in Tirol aufgehalten hat. Zwei Mitschüler, die Zeugen des Unfalls wurden, verbrachten die Nacht zur Beobachtung in der Klinik.

Einer der Ersten an der Unglücksstelle war Einsatzleiter Karl Thaler von der Rotkreuz-Ortsstelle Kramsach. „Solche Einsätze sind immer ganz besonders tragisch. Vor allem, wenn man selber Kinder hat“, erklärt er. Die größte Herausforderung sei es am Donnerstagabend gewesen, die Mitschüler und Lehrpersonen von dem Unglück in Kenntnis zu setzen. Ein 15-köpfiges Kriseninterventionsteam war im Einsatz und stand der Reisegruppe aus Berlin in der Unterkunft in Gruppen- und Einzelgesprächen bei. Innerhalb kürzester Zeit wurde über die Notfallhotline des Reiseveranstalters die Heimreise organisiert. Eigentlich sollte die Gruppe erst am Samstag zurück nach Deutschland fahren, nach dem tragischen Ereignis war jedoch klar, dass die Tirol-Woche vorzeitig beendet wird. Gestern um 7 Uhr trat die Gruppe daher in zwei Bussen die Heimreise nach Berlin an.

Bei allen tragischen Umständen findet Einsatzleiter Thaler lobende Worte für die handelnden Personen von Rettung, Polizei, Feuerwehr, Krisenintervention, Tinetz, Ferienpension und Lehrkörper. Die Zusammenarbeit mit ihnen habe hervorragend funktioniert, so Thaler. Er appelliert abschließend daran, Kinder und Jugendliche immer wieder für die Gefahren des Stroms zu sensibilisieren und Warnschilder ernst zu nehmen.

Auch beim Netzbetreiber Tinetz zeigt man sich nach dem tödlichen Unfall betroffen. „Was die Idee dieser Kletterei war, wissen wir auch nicht“, erklärt Helmut Kettner vom sicherheitstechnischen Zentrum der Tinetz. Die Anlage erfülle selbstverständlich alle Sicherheitsvorschriften. „So, wie sie dort steht, gibt es sie Hunderttausende Male in Europa“, sagt Kettner. Die Leiter für Wartungsarbeiten befindet sich in fast vier Metern Höhe und auch die Warnhinweise seien gut erkennbar. Zufällig oder irrtümlich sei es also nicht möglich, auf den Strommast und damit in Lebensgefahr zu geraten. Bei 25.000 Volt müsse man außerdem kein Kabel berühren, um einen tödlichen Schlag zu bekommen. „Wenn man der Leitung zu nahe kommt, springt der Strom über“, erklärt Kettner. Und genau das sei am Donnerstagabend passiert. Der Bursche war auf der Stelle tot.