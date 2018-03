Gudauri — Dramatische Aufnahmen eines außer Kontrolle geratenen Sessellifts in Georgien schockieren am Freitagnachmittag Nutzer in den sozialen Medien. Darauf zu sehen: Ein Dreier-Sessellift im Ferienort Gudauri läuft mit extrem hoher Geschwindigkeit rückwärts, er ist offenbar außer Kontrolle geraten. Dutzende Passagiere werden aus ihren Sitzen geschleudert und verletzt. Nach einigen Sekunden verkeilen sich die ersten Bänke in der Talstation, nacheinander krachen die hängenden Sitz ineinander.





Beim Lifthersteller Doppelmayr spricht man von einem technischen Defekt, ein Bedienungsfehler werde nicht ausgeschlossen, auch ein Stromausfall, der sich kurz vor dem Unglück ereignete, könnte damit im Zusammenhang stehen. Experten befinden sich bereits auf dem Weg nach Georgien. (TT.com)