Hopfgarten i. D. – Beim Zuschneiden von Holzlatten geriet ein 40-jähriger Arbeiter am Freitagvormittag in Hopfgarten in Defereggen mit der linken Hand in das Kreissägeblatt. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)