Kaunertal – Bei einem Lawinenabgang am Kaunertaler Gletscher wurde am Freitagvormittag eine 49 Jahre alte Skifahrerin aus der Schweiz schwer verletzt. Die Frau war als Mitglied einer zehnköpfigen Gruppe von Skilehrern, Berg- und Skiführern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz dabei, im freien Skiraum die besten Abfahren für das Internationale Freeride-Festival am Samstag zu erkunden.

Gegen 10.30 Uhr fuhr die Gruppe in Richtung Hinterer Nörderberg ab, als sich auf einer Seehöhe von etwa 2450 Metern eine Schneebrettlawine löste und die Frau erfasste. Die Schweizerin wurde etwa 200 Meter weit mitgerissen und blieb laut Polizei am Auslauf der Lawine auf der Schneeoberfläche liegen. Die 49-Jährige wurde mit einem Handgelenksbruch vom Notarzthubschrauber „Alpin 2“ ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Die übrigen Gruppenmitglieder blieben unverletzt. (TT.com)