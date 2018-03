Von Alexandra Plank und Helmut Mittermayr

Ehrwald – Einen „g’scheiten Rumpler“ habe es getan, als die Gondel gegen die Stütze prallte, zuvor habe die Gondel aufgrund des Föhnsturmes ein wenig geschaukelt, erzählen Zeugen. Dass es am Freitag einen Vorfall bei der Tiroler Zugspitzbahn gegeben hat, bestätigt auch Geschäftsführer Franz Dengg.

Zum Glück sei den sechs Passagieren nichts passiert, der Aufprall mit jenem bei einem Parkschaden vergleichbar. „Wenn die Gondel vollbesetzt ist, wiegt sie 15 Tonnen, das ist eine sehr massive Sache“, erklärt Dengg. Dennoch habe es den Holm der Gondel leicht verbogen, Scheiben seien geborsten. Die sechs Passagiere saßen und hätten den Aufprall gut überstanden. „Es ist bei der letzten Stütze knapp vor der Bergstation passiert. Die Skifahrer haben das nicht als dramatisch erlebt, wie sie im Gespräch mit Mitarbeitern versicherten, sie haben ihren Skitag fortgesetzt“, so Dengg. Die Gondel sei notdürftig repariert worden, sie sei talwärts gefahren, man habe die wartenden Skifahrer mit der zweiten Gondel ins Tal befördert. Am Samstag war bereits ein Fachmann der Firma Doppelmayr vor Ort, der die Anlage überprüfte, die beschädigte Gondel wurde provisorisch repariert, am Montag wird der Betrieb wieder aufgenommen. „Wir führen die Saison wie geplant bis zum 8. April fort, dann wird die Gondel auch umfassend saniert“, erklärt der Geschäftsführer.

Franz Dengg betont, dass der Zwischenfall nicht vorhersehbar gewesen sei: „Es war föhnig, zusätzlich kam ein Windstoß, auf den auch der Gondelführer nicht vorbereitet war.“ Keinesfalls sei der Wind so heftig gewesen, dass der Betrieb hätte eingestellt werden müssen, erklärt Dengg. Er betont, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind.