St. Anton am Arlberg – Zwei Taxifahrer waren am Samstagabend in St. Anton in Unfälle verwickelt, bei denen Fußgänger verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Gegen 20.10 Uhr sprang ein Betrunkener (26) auf der Dengertstraße plötzlich auf die Fahrbahn, um ein Taxi anzuhalten. Der Taxler (49) konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 26-Jährige wurde vom Auto erfasst und zu Boden gestoßen.

Um Mitternacht geriet ein Taxifahrer (42) auf der schneeglatten Straße ins Rutschen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Lenkrad und fuhr gegen einen Mann (40) und eine Frau (30).

Wie schwer die Verletzungen der drei Fußgänger sind, wurde seitens der Polizei nicht bekannt gegeben. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus nach Zams. (TT.com)