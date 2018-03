Braunau am Inn – Ein 19-Jähriger hat Sonntag in den frühen Morgenstunden betrunken und ohne Führerschein in Ach-Hochburg (Bezirk Braunau am Inn) einen Unfall gebaut. Der Mann wurde verletzt in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Er hatte 1,64 Promille Alkohol im Blut. Der Führerschein war dem 19-Jährigen eigenen Angaben zufolge vor rund einem Jahr in Polen abgenommen worden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Arbeiter aus Polen war in einer starken, unübersichtlichen Linkskurve mit seinem Pkw nach rechts auf das Bankett geraten und durchbrach die Leitschiene. Der Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand und verkeilte sich in der Leitblanke, die so den Absturz des Autos über eine rund drei Meter hohe Böschung verhinderte.

Ein rund vier Meter langer Teil der Leitschiene bohrte sich auf der rechten Seite des Fahrzeuges durch den Beifahrersitz bis hin zum Kofferraum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (APA)